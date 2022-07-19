شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تنظم قافلة طبية لمركز شباب الأباجية بمصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت جامعة الأزهر اليوم الثلاثاء، قافلة طبية تنموية شاملة فى مركز شباب الأباجية بمصر القديمة، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وذلك فى إطار التعاون المثمر والبناء بين جامعة الأزهر ومحافظة القاهرة.

وتشمل القافلة عدة أنشطة وخدمات لقاطنى حى مصر القديمة وهى على النحو التالى:

1- كشف طبى وعلاج مجانى.

2- اجراء تحاليل طبية.

3- إجراء تحويلات العمليات الكبرى لمستشفيات جامعة الأزهر.

4- إلقاء عدد من الندوات التوعوية.

5- تنظيم حملات توعية للم الشمل ومكافحة التطرف.

6- توزيع مساعدات على الأسر الأكثر احتياجا.

7- دراسات نفسية واجتماعية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى.

8- ورش عمل.

9- اختبارات محو أمية.

ويأتى ذلك فى إطار التنسيق والتعاون المستمر بين محافظة القاهرة، وجامعة الأزهر لخدمة أبناء العاصمة وتقديم الدعم الصحى والاجتماعى والتوعوى لهم.