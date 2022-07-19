شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى بعد قليل لمجلس أمناء الحوار الوطنى لإعلان تفاصيل اجتماعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، مؤتمر صحفى بعد قليل، لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، لإعلان ما تم فى اجتماعه.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطنى، عقد ظهر اليوم الثلاثاء، ثانى جلساته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، استعرض فيه المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية، ما ورد إلى الأمانة من مقترحات وموضوعات الحوار الوطني، وجهات التقدم بها، وذلك خلال اجتماع مجلس الأمناء الذى يعقد الآن، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

كما شهد الاجتماع المناقشة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه (المادة المتعلقة باللجان النوعية والفرعية)، ومناقشة اقتراحات الأعضاء فيما يخص جدول أعمال الحوار وجلساته وفعالياته، وما يستجد من أعمال.

يذكر أن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أكد من قبل أنه استمرار لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فممثلو وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، مدعوون لمتابعة اجتماع مجلس أمناء الحوار والمؤتمر الصحفي الذي سيعقبه، غد الثلاثاء الموافق 19 يوليو الحالي الساعة 12 ظهرا، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بدون دعوة مسبقة، وفقط بموجب بطاقات وخطابات الاعتماد من نقاباتهم وجهاتهم الصحفية والإعلامية.