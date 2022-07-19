شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تضبط 22 سيارة فان تعمل بدون تصريح بحدائق الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم وجهاز السرفيس والنقل الجماعي وبالتعاون مع الأجهزة المعنية بشن حملات مكبرة علي مواقف السرفيس والطرق والمحاور المرورية بقطاع هضبة الأهرام للتأكد من الالتزام بالتعريفة المحددة لخطوط السير وعدم تجزئة الطريق وعدم السماح بوحود المواقف العشوائية وذلك علي مدار اليوم .

و قامت محافظة الجيزة بشن حملة مكبرة بقطاع هضبة الأهرام بالبوابات الأولي والرابعة أسفرت حتي الآن عن ضبط 22 سيارة فان خاصه تعمل بدون تصريح سير سرفيس وغير تابعه لأي جهه وتقوم بالمغالاة في الاجرة المحصلة من المواطنين وتجزئة الطريق الي جانب وجود موقف عشوائي لهم بمدخل البوابات يتسبب في تعطيل الحركة المرورية وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وسحب تراخيص السيارات وإزالة الموقف العشوائي .

كما شملت جهود محافظة الجيزة بالقطاع إزالة ورفع موقف عشوائي للموتوسيكلات وضبط ومصادرة 5 موتوسيكل بدون لوحات معدنية بالإضافه الي 2 تروسيكل غير مرخص مع رفع وإزالة اكثر من 150 حاله اشغال متنوعه للمحال والمنشأت التجارية .

جاءت الحملات بمتابعه من المهندس حسن موافي رئيس حي الهرم و محمود حسين رئيس جهاز السرفيس بالجيزة وأحمد أمام نائب رئيس الحي للقطاع .