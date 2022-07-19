شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: إعطاء أكثر من 765 ألف جرعة ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت 14 يوليو 2022 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير بحسب بيان للوزارة الويم، أنه تم تحصين 403 آلاف و857 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " 210 آلاف و771 رأس أبقار، 101 ألف و349 رأس جاموس، 79 ألف و707 رؤوس أغنام، 12 ألفا و30 رأس ماعز" حتى 18 يوليو الجاري.

كما تحصين 362 ألفا و822 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم "184 ألفا و191 رأس أبقار، و99 ألفا و288 رأس جاموس، و67 ألف و107 رؤوس أغنام، و11 ألفا و730 رأس ماعز، و506 رأس جمال" حتى 18 يوليو الجاري أيضا.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.