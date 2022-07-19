شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف خطورة تناول الأغذية المحفوظة على الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مخاطر الأطعمة التى تحتوى على مواد حافظة، مؤكدة أنها تزيد من حركة الأطفال المصابين بفرط الحركة بالاضافة إلى أنها غير مفيدة للأطفال وحذرت من تناول الأطعمة المحفوظة.

وقالت وزارة الصحة والسكان ينبغى الاعتماد على الأغذية الصحية مثل تناول الفاكهة والخضروات واللحوم البيضاء والحمراء الطازجة، وتابعت وزارة الصحة والسكان إن الأطفال ينبغى متابعتهم صحيا من خلال زيارة للطبيب بشكل منتظم.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن نشر التوعية الصحية يساهم فى مواجهة مخاطر تناول الأطعمة المحفوظة وتابعت: الطعام الصحى مصدر لنمو جسدى وعقلى سليم.