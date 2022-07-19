شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع تكليفات الرئيس بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية بالقاهرة الكبرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مدبولي: الدولة نجحت في القضاء على المناطق غير الآمنة.. ومستمرون فى تطوير المناطق غير المخططة عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية بالقاهرة الكبرى، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وفي إطار خطة الدولة لتطوير المناطق غير الآمنة، وذلك بحضور اللواء مهندس أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء هشام السويفي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في بناء 200 ألف وحدة سكنية بالقاهرة الكبرى، وفي ضوء ذلك وجه بحصر كل الأراضي المملوكة لجهات الدولة داخل القاهرة حتى يتم البدء في البناء عليها، فضلاً عن البدء في الإخلاء للمناطق غير المخططة.

وأشار رئيس الوزراء في هذا السياق إلي نجاح الدولة المصرية في القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، وتسكين أهالينا في مناطق سكنية حضارية مخططة ولائقة، مضيفاً أننا سنستمر وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس في تطوير المناطق غير المخططة.

وصرّح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض استراتيجية تطوير المناطق غير المخططة بإقليم القاهرة الكبرى، موضحا أن المشروع يتضمن إنشاء نحو 200 ألف وحدة سكنية على مرحلتين.

وأضاف سعد أن الاجتماع تناول عرض المناطق غير المخططة وتقدير عدد الوحدات بكل منطقة وذلك في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وكذا عرض حصر الأراضي الفضاء المقترحة لمشروعات الإسكان بديل العشوائيات في المحافظات الثلاث.











