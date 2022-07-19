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الصحة العالمية: إصابات كورونا فى أوروبا تمثل نصف الحالات المسجلة عالميا

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القاهرة - سامية سيد - أكدت منظمة الصحة العالمية، أن إصابات كورونا في أوروبا تمثل نصف الحالات المسجلة عالميا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، أن إصابات كورونا تضاعفت 3 مرات في أوروبا خلال الأسابيع الماضية.

وفى وقت سابق أوصى المكتب الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية، بتلقي المسنّين والفئات الأكثر ضعفاً جرعة ثانية معزّزة للمناعة ضدّ كورونا، مع تزايد الإصابات بالفيروس في القارّة.

وكان المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، ووكالة الأدوية الأوروبية أصدرا، توصية بتلقّي من تتخطى أعمارهم 60 عاماً جرعة تعزيزية ثانية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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