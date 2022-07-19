شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى صربيا: زيارة الرئيس السيسى الأولى لرئيس مصرى منذ 35 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد السفير باسل صلاح سفير مصر لدي صربيا، علي أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى العاصمة بلجراد، والتي تعتبر زيارة تاريخية وهي أول زيارة لرئيس مصري إلي صربيا منذ 35 عاماً.

وأضاف سفير مصر في بلجراد- في تصريحات خاصة- أن الجانب الصربي يولي أهمية خاصة وكبيرة لهذه الزيارة باعتبارها تمثل تدشيناً لتعاون متصاعد في الفترة القادمة بين البلدين في جميع المجالات.

وأوضح السفير المصرى، أن الرئيس السيسي سيلتقي خلال الزيارة مع نظيره الصريبي ألكسندر فوتشيتش وسيتم عقد جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين لبحث مختلف الملفات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية التي تهم مصر وصربيا، كما ستشمل الزيارة عقد منتدي لرجال الأعمال في مصر وصربيا بحضور عدد كبير من المستثمرين بالجانبين لبحث فرص زيادة الاستيراد والتصدير بين البلدين خلال الفترة المقبلة وانشاء وتنفيذ مشروعات مشتركة .