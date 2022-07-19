شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار يعلن خروج 16 مصابا بحادث المنيا من مستشفى ملوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، خروج 16 مصابا من مستشفى ملوي العام، بعد تلقيهم الخدمات الطبية واللازمة، إثر إصابتهم في حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم الثلاثاء، بين أتوبيس وسيارة نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من محافظة المنيا.

وكان الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، قد صرح أن الوزارة دفعت بـ 28 سيارة إسعاف مجهزة، لموقع حادث التصادم، وقامت بنقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحادث أسفر عن وفاة 23 مواطناً وإصابة 30 آخرين، مؤكدا رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة المنيا، والمحافظات المجاورة، وتوافر جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ في جميع المستشفيات التي استقبلت المصابين.

وأوضح «عبدالغفار» أن الإصابات تراوحت ما بين كسور في العظام واشتباه كسور في العمود الفقري، وارتجاج، ونزيف، وجروح قطعية، وكدمات وسحجات، مؤكدا أن المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.