شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب يجتمع "أونلاين" وعقد "المجلس المركزى" بأغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب اجتماعها الدوري عبر منصة الزووم (zoom)، برئاسة جمال القادري الأمين العام للاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا.

ناقش الاجتماع التحضيرات اللازمة لانعقاد اجتماع المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب المقرر عقده في العاشر من الشهر الشهر المقبل بدمشق.. كما تمت مناقشة طلبات الانتساب المقدمة للاتحاد من ست منظمات عربية في اليمن والامارات والاردن والصومال وليبيا وموريتانيا، واقترح المجتمعون قبول طلبات هذه الاتحاد ودعوتها لحضور اجتماع المجلس المركزي كأعضاء مراقبين، وقرر الاعضاء التريس في طلب اتحاد النقابات العمالية في اليمن الجنوبي لحين استكمال النقاش مع اتحاد عمال اليمن.

وشدد القادرى على ضرورة أن يكون الاتحاد الدولي الوعاء الجامع لكل المنظمات النقابية العربية، وحشد كافة الجهود لتصليب مسيرته مؤكدا أهمية العمل على وحدة الحركة النقابية العربية والبحث عن مصلحة العمل النقابي عبر الحوار البناء ومقاربة القضايا النقابية بما يخدم مصلحة الأمة والعمال.

واستعرض القادري أنشطة الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب خلال الفترة الماضية وأبرزها حضور اجتماعات منظمة العمل العربية في الدورة التي عقدت في قطر ومصر، والمشاركة في مؤتمر اتحاد النقابات العالمي، وإصدار البيانات في المناسبات العربية.. وتطرق القادرى إلى إنجاز تجهيز المعهد العربي للدراسات العمالية والبدء بإقامة دورات لإعداد وتأهيل الكوادر النقابية العاملة وتثقيفها.

وناقش المجتمعون الواقع الإداري والمالي للاتحاد وخطط العمل والتوجُّهات والنشاطات المُقترحة، كما قرر المجتمعون دعوة الأمناء العامين للاتحادات المهنية العربية إلى حضور اجتماع المجلس المركزي لمناقشة واقع عملهم وآلية انتخاباتهم وفق الانظمة المعمول بها.

حضر الاجتماع أعضاء الأمانة العامة من العراق، ومصر، وفلسطين، ولبنان، والبحرين، والسودان، وتونس، واليمن، وموريتانيا.