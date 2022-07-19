شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس يشهد التصميم الهندسى لمبنى كلية الحاسبات الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس عرض التصميم الهندسي لمبني كلية الحاسبات والمعلومات الجديد، بحضور الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نجوي بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، وذلك في ضوء حرص الجامعة علي تطوير منشآتها بما يتواكب مع أحدث التطورات التكنولوجية المتقدمة.

وأوضح الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، أن مجال الحاسبات والمعلومات وبالتالي كلية الحاسبات والمعلومات أصبحت من اهم الكليات في أي جامعة في العالم وذلك نظرا للتطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم في المجالات التقنية والتحول الرقمي حيث تتداخل معظم العلوم والتخصصات مع الحاسبات والمعلومات.

كما أشار إلى أنه تم بالفعل مراعاة وجود بيئة عمل مناسبة تتواكب مع المتغيرات العالمية، بمبني عملي، ذا جدوي مناسبة لمواكبة أحدث الاحتياجات كمبني ذكي صديق للبيئة.

فيما استعرض الدكتور حسين فريد، والدكتور محمد الشيمي التصميم الهندسي لمبني الكلية الجديد، ما يتضمنه من معامل ومدرجات وقاعات والتي تم تصميمها بناء علي متطلبات اساتذة الكلية.

وأضاف فريد أن هذا المبنى سيتم تدشينه طبقا للمواصفات العالمية القياسية وأن يكون أول مبني حكومي جامعي بتنفيذ وتصميم مصري كامل للحصول علي شهادة (LEED) وهي اختصار Leadership in Energy and Environmental Design أي الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة حسب تصنيف المباني الخضراء الأكثر استخداماً في العالم والذي تم تطويره من قبل مجلس المباني الخضراء الأمريكي (USGBC) الغير هادف للربح. يوفر إطار عمل للمباني الخضراء صحي بكفاءة العالية وموفرة للتكاليف. شهادة LEED هي رمز معترف به عالميًا لتحقيق الاستدامة والقيادة؛ كما سيتم ربط المبني الجديد بالقديم.