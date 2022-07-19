شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: وصول جثمان الصيدلى القتيل بالرياض غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل في الساعة الخامسة وأربعين دقيقة فجر غد الأربعاء إلي مطار القاهرة الدولي ، جثمان الصيدلي المصري القتيل أحمد محمد عبد الهادي، تم اطلاق النار عليه من سيدة سعودية وهو داخل الصيدلية التي يعمل بها، وذلك علي رحلة مصر للطيران رقم MS650 والتى تغادر مطار الملك خالد الدولي بالرياض فى تمام الساعة 4:10 فجراً بتوقيت السعودية.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن الوزير تلقي تقريرا الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض ، أشار فيه إلي أنه تم إنهاء إجراءات شحن الجثمان إلى مصر، حيث قامت القنصلية العامة بالرياض بتوجيهات من السفير طارق المليجي القنصل العام المصري بالرياض بتذليل كافة العقبات نحو إنهاء إجراءات شحن الجثمان ، حيث تعذر إصدار تأشيرة الخروج النهائي للجثمان لعدم وجود جواز السفر الخاص بالصيدلى والذى يرجح أن يكون داخل مقر الصيدلية والتي تم وضعها تحت تصرف النيابة العامة ولا يمكن فتحها .

وأشار الملحق العمالي إلي أن السفير أصدر توجيهاته باستخراج وثيقة سفر عاجلة وإرسالها إلى مدينة سكاكا على متن أول طائرة مغادرة الرياض إلى مدينة سكاكا، فضلا عن شحن الجثمان على نفقة الدولة تقديراً لظروف الوفاة.

وأضاف أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي أن القنصلية العامة بالرياض تتابع التحقيقات للحفاظ على جميع حقوق الصيدلى المتوفى.

كما يتابع مكتب التمثيل العمالي بالرياض مستحقات الصيدلى المتوفى المالية لدى جهة عمله ولدى التأمينات الإجتماعية، حيث تعد الوفاة من ضمن حوادث العمل والتى وقعت داخل مقر عمله ووقت دوامهم الرسمي .

وكان وزير القوي العاملة محمد سعفان يتابع أولا بأول مع مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، واقعة حادث وفاة الصيدلي مصري الذي تم اطلاق النار عليه من سيدة سعودية وهو في داخل الصيدلية التي يعمل بها، وفى وقت دوامه الرسمي مما أدي إلى إصابته برصاصتين فى منطقة الظهر وتم نقله إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياته إلا أنه فارق الحياة فور وصوله إلى المستشفي.

ووجه الوزير مكتب التمثيل العمالي بالتواصل مع أهل المتوفى لتسهيل جميع الإجراءات بالتنسيق مع القسم القنصلي لإنهاء إجراءات شحن الجثمان عقب تصريح النيابة.

وأوضح الملحق العمالي أن الوفاة سببها إطلاق رصاصتين من إحدى السيدات السعوديات، والتي طلبت منه صرف مضاد حيوي دون إرشادات طبيب، لكنه رفض فأطلقت عليه الرصاص، في وقت دوامه الرسمي أثناء تواجده في الصيدلية التي يعمل بها "صيدلية العائلة" الكائنة بحي الناصرية في مدينة سكاكا التابعة لمنطقة الحدود الشمالية .

وكشف أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي عن أن الشرطة قامت بإلقاء القبض السيدة التى أطلقت الرصاص على الصيدلى، وتفريغ الكاميرات وبدء التحقيقات لمحاولة الوصول إلى أسباب الحادث .