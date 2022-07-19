شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محور بديل خزان أسوان على النيل بطول 5.4 كم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل محور بديل خزان اسوان بمحافظة أسوان، ضمن محاور النيل العرضية التي وجه بتنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتقليل المسافات البينية بين محاور النيل لتصل فرص العبور بين شرق وغرب النيل إلى 25 كيلومترا ولخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأهمية هذا المحور التنموي في المساهمة فى نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للحفاظ على الخزان وإطالة عمره الافتراضي، بالإضافة إلى خلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل وربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها وخلق عدد كبير من فرص العمل وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية.

وسيمتد المحور غربا للربط مع محطة قطار أسوان للقطار الكهربائي السريع، مع رفع كفاءة الطريق الرابط شرق المحور والواصل لطريق أسوان برانيس.

كما يربط المحور بين الطريق الواصل لطريق أسوان / برنيس حتى الطريق الصحراوي الغربي ( القاهرة – اسوان ) عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي ( القاهرة - اسوان ) والربــط على طريـق أسوان / أبو سمبل.

يبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 متر، به ثلاث حارات مروريه لكل اتجاه، ويتضمن المحور عدد 2 كوبري و عدد 1 نفق.