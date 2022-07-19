شكرا لقرائتكم خبر عن البحث عن الآثار.. السر وراء فقد 6 من أسرة واحدة فى انهيار حفرة بقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقي 6 أشخاص مصرعهم، اليوم، الثلاثاء، فى انهيار حفرة علي بقرية العركي التابعة لمركز فرشوط بقنا.

كان قد تلقي اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد انتشال جثث 6 أشخاص في انهيار حفرة بقرية العركي في مركز فرشوط شمال قنا.

وأسفرت الواقعة عن مصرع مريم جميل،40 عاما، ابنوب نشأت، 35 عاما،هاني جميل حكيم.، عاما، فادى جميل حكيم، 35 عاما، بركات نشات رسمى، 35 عاما، رسمى نشات رسمى، 32 عاما.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن الأشخاص جميعهم من أسرة واحدة وانهالت عليهم الحفرة أثناء تواجدهم داخلها للتنقيب علي الآثار.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي وجارى نقل الجثث.



جانب من الحادث (1)



جانب من الحادث (2)



