شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: أصبح لدينا 610 آلاف فدان مزروعة ببنجر السكر والان مع تفاصيل الخبر
وقال رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين، في تصريحات لقناة دى أم سى، إنه وصلنا إلى نسبة حوالى 90 % اكتفاء ذاتى للسكر وهذا جاء من مجهود كبير تم تنفيذها وساهم فيها محصول بنجر السكر .
وتابع رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين، أنه كان مساحة بنجر السكر المزروعة في مصر لا تتعدى 400 ألف فدان ، ولكن اليوم نتحدث عن أن نسبة المساحة المزروعة ببنجر السكر تخطت الـ 610 آلاف فدان .
وقال رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين، إن هذه المساحة تعطينا اليوم ما يقرب من مليون 750 ألف طن سكر يومى من محصول بنجر السكر فقط ، وهذا تم من خلال مجموعة من الإجراءات من وزارة التموين مع وزارات أخرى مثل وزارة الزراعة والرى والتعاون الدولى .