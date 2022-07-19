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التموين: أصبح لدينا 610 آلاف فدان مزروعة ببنجر السكر

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين، أن المخزون الاستراتيجى من السكر يكفى 7 أشهر .

 

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين، في تصريحات لقناة دى أم سى، إنه وصلنا إلى نسبة حوالى 90 % اكتفاء ذاتى للسكر وهذا جاء من مجهود كبير تم تنفيذها وساهم فيها محصول بنجر السكر .

 

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين، أنه كان مساحة بنجر السكر المزروعة في مصر لا تتعدى 400 ألف فدان ، ولكن اليوم نتحدث عن أن نسبة المساحة المزروعة ببنجر السكر تخطت الـ 610 آلاف فدان .

 

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين، إن هذه المساحة تعطينا اليوم ما يقرب من مليون 750 ألف طن سكر يومى من محصول بنجر السكر فقط ، وهذا تم من خلال مجموعة من الإجراءات من وزارة التموين مع وزارات أخرى مثل وزارة الزراعة والرى والتعاون الدولى .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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