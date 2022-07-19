شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. ‏مصرع 23 شخصا وإصابة 32 آخرين فى حادث تصادم فى المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها شهد الطريق الصحراوى الشرقى حادث اصطدام أتوبيس نقل عام بسيارة نقل ثقيل بمقطورة بالقرب من قرية البرشا فى مركز ملوى، ونتج عن ذلك سقوط عدد كبير من الضحايا جميعهم من محافظات جنوب الصعيد.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم أتوبيس نقل عام يقل نحو 45 راكبا، بسيارة نقل ثقيل كانت متوقفة على جانب الطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من قرية البرشا بشرق النيل.

ودفع فرع هيئة الإسعاف بالمنيا بـ10 سيارات لنقل المصابين، وجارى حصر عدد الضحايا ومعظمهم متوفيين وجميعهم من محافظات جنوب الصعيد بحسب مصادر بالإسعاف.

وأسفر الحادث عن وفاة 23 شخصا وإصابة 32 آخرين وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوى العام، حيث يتوجه المحافظ حاليا إلى مستشفى ملوي لمتابعة الحالة الصحية للمصابين والاطمئنان علي توافر الرعاية الصحية اللازمة.‏. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع ألمانيا، والتي تمثل ركيزة مهنة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، معرباً في هذا الإطار عن التطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الألماني خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبها؛ رحبت وزيرة الخارجية الألمانية بزيارة الرئيس إلى برلين، مؤكدةً أنها ستساهم في دعم مسيرة العلاقات بين البلدين على نحو بناء وإيجابي، خاصةً في ظل التزام الحكومة الألمانية بتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات، ومشيدةً في هذا الصدد بجهود السيد الرئيس لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر والمنطقة بأسرها، مع الإعراب عن دعم بلادها لتلك الجهود.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد أيضاً التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً تطورات الأوضاع في أوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية السلبية على المستوى العالمي، إلى جانب مستجدات جائحة كورونا، وكذلك ظاهرة تغير المناخ في ظل انعقاد "حوار بيترسبرج" واستضافة مصر المرتقبة للقمة العالمية للمناخ في شهر نوفمبر من العام الجاري.

التعليم تعلن ضبط طالبين تورطا فى تصوير أسئلة امتحان الجبر للثانوية العامة

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم ضبط حالتين غش بامتحان الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) بعد تورطهما فى تصوير أجزاء من الأسئلة ونشرها على صفحات الغش الإلكتروني عبر تليجرام.

وبدأ طلاب الثانوية العامة صباح اليوم أداء امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية للشعبة العلمية " رياضيات" وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الطلاب من محاولات تصوير أسئلة ونشرها على جروبات وصفحات الغش، مشددة على أنه سيتم تطبيق الإجراءات القانونية على اى مخالفة.

قال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يؤدى اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022 طلاب الثانوية العامة شعبة (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية"، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادتى "الفلسفة، والمنطق"، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) شعبة العلوم الامتحان في مادة "مقاييس المفاهيم (الأحياء)"، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) شعبة الرياضيات الامتحان في مادة "مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) ".

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن هناك آفاق وتطلعات كبرى للتخفيف من حدة التغير المناخي، متابعا:نسعى لحالة من التوازن في التعامل مع أزمة تغير المناخ

وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفى من العاصمة الألمانية برلين، : نسعى لتحقيق تقدم كبير في قضايا مواجهة التغير المناخى وألا نترك أحد يتخلف عن الركب وأن نستغل كل الفرص المتاحة كى نظهر الإرادة الازمة للوصول إلى تسوية .

وتابع وزير الخارجية: نحن نواجه أزمة عالمية اليوم ومخاطر العودة مرة أخرى إلى اضطرابات في البيئة وانعدام في الأمن الغذائي لم يتم حلها، فكل هذه النتائج تأتى في تقارير دولية التي تطالب بإجراءات على أرض الواقع دون تأخر في الالتزامات الموضوعة في هذا الصدد .

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة ، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

كما تنشط الرياح على سواحل البحر المتوسط، ما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 1.5 : 2.5 متر، مع وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 27 درجة.