شكرا لقرائتكم خبر عن خليك واعى.. الحكومة تنفى رفض المستشفيات استقبال حالات كورونا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن رفض المستشفيات الحكومية استقبال حالات كورونا نتيجة ضعف الطاقة الاستيعابية لها، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفض المستشفيات الحكومية استقبال حالات كورونا نتيجة ضعف الطاقة الاستيعابية لها.