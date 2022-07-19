شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الإعلان عن البروتوكول العلاجى الجديد فى نسخته السابعة خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان أنه سيتم تعديل البرتوكول العلاجى لعلاج مصابى كورونا حيث سيتم اضافة أدوية جديدة ورفع بعض الأدوية الأخرى دون أن يحددها.

وقال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن البرتوكول العلاجة فى نسختة السابعة سيتم اصدارة خلال ساعات مضيفا أن الوضع الوبائى للبلاد مستقر.

وحول الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا؛ أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه يتم تقييم الوضع محلياً وفقاً للبرنامج القومي لترصد الأمراض المعدية، لافتاً إلى انخفاض أعداد الوفيات مقارنة بأعداد المصابين، حيث أفادت الدراسات الخاصة بالتسلسل الجيني لعينات فيروس كورونا أن كافة الحالات المصابة ، مصابة بمتحور أوميكرون وسلالته الفرعية.

وأكد "عبدالغفار" جاهزية واستعداد كافة المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة للتعامل مع المستجدات الحالية والمستقبلية للجائحة، مشيراً إلى توجيه الوزير كافة مديري المديريات الصحية بالمحافظات بالتأكد من تدريب جميع العاملين على تنفيذ الخطط المختلفة للتعامل مع أي مستجدات خاصة بالجائحة حال الاحتياج، كما أكد على ضرورة المتابعة الدائمة لتوافر مخزون استراتيجي كافِ من المستلزمات الطبية والأدوية الخاصة بعلاج فيروس كورونا.