شكرا لقرائتكم خبر عن تصل 85℅ بالقاهرة.. تعرف على نسب الرطوبة بجميع الأنحاء حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل، حيث يستمر الطقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، حار على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.
وينشر الخليج 365 لقرائه متوسط نسب الرطوبة المتوقعة حتى الأحد كما يلى: - القاهرة الكبرى: العظمى 80-85
وينشر الخليج 365 لقرائه متوسط نسب الرطوبة المتوقعة حتى الأحد كما يلى: - القاهرة الكبرى: العظمى 80-85
الصغرى 30-40
- القاهرة الكبرى:العظمى 80-85
الصغرى 30-40
- السواحل الشمالية:العظمى 85-95
الصغرى 55-65
- جنوب سيناء:العظمى 50-60
الصغرى 30-35
- شمال الصعيد:العظمى 45-50
الصغرى 20-25
- جنوب الصعيد:العظمى 25-30
الصغرى 10-15