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تصل 85℅ بالقاهرة.. تعرف على نسب الرطوبة بجميع الأنحاء حتى الأحد المقبل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل،  حيث يستمر الطقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، حار على السواحل الشمالية،  معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.
وينشر الخليج 365 لقرائه متوسط نسب الرطوبة المتوقعة حتى الأحد كما يلى: - القاهرة الكبرى: العظمى 80-85

الصغرى 30-40


- القاهرة الكبرى:العظمى 80-85

الصغرى 30-40


- السواحل الشمالية:العظمى 85-95

الصغرى 55-65


- جنوب سيناء:العظمى 50-60

الصغرى 30-35


- شمال الصعيد:العظمى 45-50

الصغرى 20-25


- جنوب الصعيد:العظمى 25-30

الصغرى 10-15

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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