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تعليم الجيزة تعلن عن مسابقة عامة لشاغلى وظائف التعليم المختلفة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن مسابقة عامة من بين شاغلى وظائف التعليم المختلفة لشغل عدد من الوظائف الشاغرة عن طريق التكليف أو الندب، بوظائف الإدارات التعليمية :

 

 - مدير إدارة تعليمية

 - وكيل إدارة تعليمية

 - مدير مدرسة بالمرحلة الثانوية 

 

ويشترط فيمن يتقدم لشغل الوظائف الشاغرة الواردة بالإعلان ما يلى :-

 

- أن يكون على رأس العمل بصفة أصلية بالمحافظة، كما يمكن للمنتدبين من المحافظة إلى أى جهة أخرى للتقدم للوظيفة .

- أن يكون حاصل على مؤهل عالي تربوى أو مؤهل عالي مناسب + شهادة أو إجازة التاهيل التربوي او دبلومة عامة تربوية معتمدة من إحدى الجامعات المصرية وان يكون حاصل على تقريرى الأداء آخر عامين قبل تاريخ التقدم مبرتبة كفء.

- ألا يكون محال للمحاكمة التأديبية، أو وقع عليه جزاء بالخصم من الأجر لمدة تزيد عن 5 أيام.

- أن يكون حاصل على شهادة الصلاحية الخاصة بالوظيفة المتقدم لشغلها من الأكاديمية المهنية للمعلمين سارية المفعول) حتى تاريخ التقدم.

- الالتزام باستيفاء جميع بنود استمارة الترشخ واعتمادها من جهة العمل الأصلية.

- الإسهامات والإنجازات فى مجال الوظيفة الحالية والمقترحات لتطوير الوظيفة المتقدم لشغلها.

 

على من يرغب الترشح لهذه الوظائف التقدم فى خلال 10 أيام من تاريخ صدور الإعلان على النحو التالى:

 

- التقدم لإدارة التنسيق الاعدادي والثانوى والوظائف الاشرافية بديوان المديرية لمن يرغب فى التقدم لوظيفة مدير إدارة ووكيل إدارة تعليمية.

- التقدم لإدارة التنسيق الاعدادي والثانوى بالإدارة التعليمية التابع لها لمن يرغب فى التقدم لوظيفة مدير مدرسة .

- سوف تتم المقابلات الشخصية على مراحل وسيحدد موعد لكل وظيفة .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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