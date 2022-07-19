محافظ القاهرة يتفقد كورنيش النيل ويوجه باستكمال رفع كفاءته

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة التى رافقه فيها اللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب المحافظ للمنطقة الغربية على سرعة استكمال رفع كفاءة منطقة الكورنيش ودهان البردورات وتعويض التالف منها وتقليم الأشجار وزيادة المزروعات ورفع كفاءة النظافة بالمنطقة.

محمد يوسف

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