شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع مدير المكتب الإفريقى للثروة الحيوانية تعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى نيك نوانكابا( Nick Nwankpa ) مدير المكتب الإفريقى للثروة الحيوانية التابع للاتحاد الإفريقى، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

واستعرض القصير خلال اللقاء تجربة مصر فى مجال الثروة الحيوانية وتجميع الألبان وأيضا مشروعات الثروة السمكية التى وضعت مصر فى المركز الأول على مستوى القارة الأفريقية والسادس عالميا فى الاستزراع السمكى واحتلت المركز الثالث فى إنتاج البلطى عالميًا.

كما استعرض القصير المشروعات القومية التى قامت بها الدولة المصرية بهدف تحقيق الأمن الغذائى، منها المشروع القومى للبتلو ومشروع المليون رأس ماشية ومشروع تحسين السلالات، وأيضا المشروعات الخاصة بسلاسل القيمة مثل إنشاء مراكز تجميع الألبان والتمويل الميسر والتوسع في تطوير مراكز التحسين الوراثى والتلقيح الاصطناعى، فضلا عن إنشاء المزارع السمكية مثل بركة غليون ومشروع الفيروز للاستزراع السمكي ببور سعيد.

وعلى جانب آخر، فقد أعرب Nick Nwankpa عن سعادته بلقاء القصير وقدم الشكر لمصر علي استضافة الورشة الهامة عن فرص الاستثمار في سلاسل قيمة منتجات الألبان والأسماك بهدف أعداد استراتيجية وطنية للاستثمار في مشروعات قطاع الالبان والثروة السمكية.

وأكد مدير المكتب الأفريقى للثروة الحيوانية للاتحاد الافريقي على أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية فى هذا المجال الهام ليس فقط لمصر بل دول القارة الافريقية.

وفى نهاية اللقاء رحب "القصير" باستقبال مصر للأشقاء الأفارقة واستعداد وزارة الزراعة لتقديم الدعم الفني ونقل الخبرات المصرية إليهم.