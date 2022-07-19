شكرا لقرائتكم خبر عن المطارات المصرية تعيد العمل بالإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة الموجة السادسة لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية توجيهات بعودة الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا "والتى كانت تم تخفيفها"، بجميع المطارات والمرافق الحيوية، وذلك بالتنسيق مع إدارات الحجر الصحي بالمطارات.

وعلى صعيد تأمين بيئة العمل والمرافق بالشركة القابضة والشركات التابعة ، أكد المهندس محمد سعيد محروس أنه تم التنبيه بضرورة ارتداء الكمامات وتوفير المطهرات والتهوية للأماكن المغلقة وتجنب التكدسات بقدر المستطاع مع ضرورة الإبلاغ عن أي حالات إصابةمؤكدة او مشتبه بها واتخاذ الإجراء اللازمة نحوها وذلك تحسبا لظهور موجة جديدة منفيروس كورونا وحفاظا على سلامة العاملين وانتظام سير العمل.