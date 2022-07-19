شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: جثمان المصرى المتوفى فى حادث مرورى بالرياض يصل اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل في الحادية عشرة والنصف مساء اليوم الثلاثاء جثمان الشاب المصري رمضان رشاد حامد حافظ ابن محافظة الفيوم المتوفي في الرياض بالمملكة العربية السعودية إثر حادث مروري، وذلك علي رحلة مصر للطيران رقم 648 والتي تغادر مطار الملك خالد الدولي بالرياض فى تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت السعودية.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة : إن وزير القوي العاملة محمد سعفان تلقي تقريراً بذلك من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلي أنه طبقا لتوجيهاتكم تم شحن جثمان الشاب المصري رمضان رشاد حامد حافظ إلي مصر علي نفقة الدولة، بعد أن تعرض لحادث مروري، ومناشدة أقارب الشاب المتوفي بتدخل الوزارة شحن الجثمان إلي مصر علي نفقة الدولة، نظراً لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف شحن الجثمان.

ونوه الملحق العمالي إلي أنه تم التحرك السريع من جانب السفير طارق المليجي القنصل العام بالرياض بتكفل الدولة شحن الجثمان إلي مصر.

وقام أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض بتقديم واجب العزاء لذوي المتوفى نيابة عن وزير القوي العاملة محمد سعفان، مؤكدا لهم أن الوزارة، والقنصلية، ومكتب التمثيل العمالي بالرياض تحت أمرهم في أي وقت وأننا موجودين لخدمتكم .

وأشار الملحق العمالي إلي أن العامل المتوفي يبلغ من العمر 53 عاما من أبناء محافظة الفيوم وتوفي نتيجة تعرضه لحادث مروري أثناء عبوره الطريق بحي البطحاء مدينة الرياض، وبمراجعة تقرير المرور تبين أن سبب الحادث هو عبور العامل الطريق من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة أدى إلى وفاته فى الحال، وعليه تم إثبات نسبة الخطأ على العامل 100% وعدم وجود خطأ على سائق السيارة المتسببة فى الحادث.

وتقدم عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية بالشكر إلى جميع الجهات المعنية التي تكفلت بشحن جثمان الشاب المصري المتوفى في المملكة إلي مصر، وخص بالشكر التحرك العاجل من قبل وزير القوى العاملة محمد سعفان، والقنصل العام في الرياض السفير طارق المليجي، والملحق العمالي بالقنصلية أحمد رجائي.

وجدد نائب رئيس اتحاد المصريين شكره لوزير القوى العاملة، والقنصل العام، والملحق العمالي بالقنصلية المصرية بالرياض، الذين تحركوا واتخذوا اللازم فور علمهم بالحادث.