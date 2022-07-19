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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء ً وجاءت كالتالى:-

 

‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 4 جنيهات للكيلوجرام.

‏‎‏‎- البطاطس 7.25 جنيه.

‏‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات .

‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3.5 جنيه.

‏‎‏‎- الكوسة بـ 10 جنيهات.

‏‎‏‎- الجزر بـ 7 جنيها .

‏‎‏‎- الخيار بـ 12 جنيها .

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 5 جنيه .

‏‎‏‎- الباذنجان العروس 5 جنيها .

‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 6.5 جنيها .

‏‎‏‎- الفلفل الألوان 10 جنيه.

‏‎‏‎- الليمون بـ 15 جنيها

- فاصوليا 15‎ جنيها.

‏- بلح بارحى 34 جنيها.

- بامية 23‎ جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.

‏‎- وورق عنب 19 جنيها.

‏‎‏‎- تفاح احمر إيطالى 30 جنيها.

‏- عنب أحمر 12.5 جنيها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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