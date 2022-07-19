شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يكلف سعاد الجابى رئيسا لقسم طب الطوارئ بكلية طب بنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر، قرارًا بتكليف الدكتورة سعاد سيد عبد العال الجابي، الأستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، للقيام بعمل رئيس قسم طب الطوارئ والحالات الحرجة.

تدرجت الجابي في التعليم الأزهري، وحصلت على الشهادة الثانوية الأزهرية، وكانت من المتفوقات، حفظت القرآن الكريم في سن مبكرة، والتحق بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، وحصلت على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1990م بتقدير عام جيد جدا، وقضت فترة الامتياز، وعينت طبيبا مقيما بقسم التخدير والعناية المركزة بمستشفى الزهراء الجامعي التابع لكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، وبدأت مشوار الدراسات العليا وحصلت على درجة التخصص الماجستير في التخدير والعناية المركزة عام 1995 م، وعينت مدرسا مساعدا بالقسم واستكملت مشوارها العلمي حتى حصلت على درجة العالمية الدكتوراه عام 2003 م، وعينت بعد ذلك مدرسا بقسم التخدير والعناية المركزة في عام 2004 م، وكانت أنموذجا يحتذى به في الإخلاص والتفاني في أداء رسالتها كطبيبة وعضو هيئة تدريس في آن واحد، رقيت إلى درجة أستاذ مساعد عام 2009م وواصلت أداء رسالتها بإخلاص وتفان بين قاعات الدراسة، وقاعات العمليات الجراحية، حتى رقيت إلى درجة الأستاذية وهي أعلى درجة علمية في عام 2017 م، شاركت في عديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وأشرفت وناقشت عديدا من الرسائل العلمية (ماجستير - دكتوراه) وأسهمت في العمل الإداري بصدور قرار رئيس الجامعة بتعيينها نائبا لمدير عام مستشفي الزهراء الجامعي للشئون العلاجية على مدار أربعة سنوات كاملة من العطاء من يناير 2017 وحتى منتصف عام 2020 م، وكرمتها نقابة الأطباء الشهر الماضي؛ تقديرا لجهودها وتفانيها وإخلاصها في خدمة الوطن ورفعة شأنه.

وأسهمت رئيس قسم طب الطوارئ والحالات الحرجة الجديدة، في التعليم الطبي المستمر من خلال مشاركتها في عديد من الدورات التدريبية وورش العمل حول الجديد والحديث في مجالات التخدير والعناية المركزة، وطب الطوارئ والحالات الحرجة، وكان لها دور في تأسيس وبناء كوادر بشرية من شباب الأطباء في المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، مؤهلة ومدربة في مجالات التخدير والعناية المركزة وطب الطوارئ والحالات الحرجة.