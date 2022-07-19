شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة بلجان مصر الجديدة عن مستوى الجبر: متوسط وأحسن من التفاضل بكتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب طلاب الثانوية العامة بلجان مدرسة طبرى الحجاز بمصر الجديدة ، بمحافظة القاهرة، عن مدى رضاهم بمستوى امتحان مادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية"، حيث أكد الطلاب أن الامتحان فى مجمله فى مستوى الطالب المتوسط.

وأكد عدد من الطلاب أن الوقت كان كافيا، فيما أكد أغلب الطلاب على رضاهم بمستوى الامتحان قائلين :"احسن من التفاضل بكتير".

وأدى اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022 طلاب الثانوية العامة شعبة (الرياضيات) الامتحان فى مادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية".

بينما أدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادتى "الفلسفة، والمنطق"، بينما أدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) شعبة العلوم الامتحان في مادة "مقاييس المفاهيم (الأحياء)"، كما أدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) شعبة الرياضيات الامتحان في مادة "مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)".

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.