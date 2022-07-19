شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تطلق برنامجا للتأهيل الصيفى لطلاب معاهد "الفنية للتمريض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية برنامجًا للتأهيل الصيفى لطلاب وطالبات معاهد رعاية الفنية للتمريض بمحافظة بورسعيد، وذلك داخل المستشفيات التابعة لها بالمحافظة.

وأوضح البيان، استهدف برنامج التأهيل الصيفي طلاب وطالبات بمعاهد رعاية للتمريض ببورسعيد وهم "معهد رعاية الحياة بورفؤاد، معهد رعاية المبرة، معهد رعاية السلام"، وذلك لتدريبهم على أحدث الممارسات العلاجية وآخر المستجدات وبروتوكولات العلاج العالمية، وباستخدام أحدث التقنيات العلاجية العالمية المتاحة بمستشفيات الهيئة بالمحافظة، بهدف تخريج "ممرض مصري" و "ممرضة مصرية" لديهم من الكفاءة والمهارة ما يؤهلهم لتقديم الخدمة الطبية المتميزة بأعلى مستويات الجودة العالمية.

وتابع البيان : انطلقت فعاليات البرنامج التأهيلي الصيفي للطلاب داخل عددًا من المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية فرع بورسعيد ومنهم مستشفيات «الحياة بورفؤاد، النصر التخصصي، الرمد، الزهور، دار صحة المرأة، المبرة، السلام».

ومن جانبها، قالت الدكتورة كوثر محمود، عضو مجلس إدارة الهيئة ونقيب عام التمريض والمشرف العام على تمريض التأمين الصحي الشامل وعضو مجلس الشيوخ، أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك 8 معاهد فنية للتمريض على مستوى المحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل حتى الآن، وذلك بهدف الارتقاء بالخدمات التمريضية، وبما يواكب التطور الملحوظ للمنظومة الصحية في مصر، وبما يضمن تقديم الرعاية الصحية المتكاملة وفق أعلى معايير الجودة العالمية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وتابعت: إضافة إلى معاهد رعاية الفنية للتمريض الثلاثة بمحافظة بورسعيد، يوجد 4 معاهد فنية للتمريض بمحافظة الأقصر وهم «رعاية الأقصر الدولي، رعاية الكرنك الدولي، رعاية إيزيس التخصصي، رعاية حورس التخصصي»، و «معهد رعاية فايد التخصصي الفني للتمريض» بمحافظة الإسماعيلية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بالتعليم الفني، وهو ما أدى لازدياد فرص التعليم وارتفاع عدد الطلبة المقبلين على تعلم الخدمات التمريضية، في إطار استراتيجية الهيئة نحو تغطية احتياجات كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل من الأفراد والأطقم التمريضية مستقبلًا، مشيرًا إلى توفير كل السبل للوصول لتعليم وتدريب طبي متميز بما يتواكب مع أحدث النظم الصحية والخدمات الطبية والرعاية التمريضية عالميًا.