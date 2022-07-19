شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تسجيل 1694 من راغبى العمل بمحافظة الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم، بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 33 ألف جنيه كرعاية اجتماعية لـ 15 عاملا غير منتظم، وصرف 5868 جنيها رعاية صحية لـ 23 عاملا ، فضلاً عن تسجيل 123 عاملاً جديد بالمنظومة.

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت بتعيين 456 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 4 شباب "قادر باختلاف"، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1694 من راغبي عمل منهم 15 "قادرون باختلاف"، فضلا عن استخراج 508 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وقالت هناء عبد الفتاح مدير المديرية - في تقريرها للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يونيو الماضي- إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 197 منشأة، وأسفر عن تحرير محضرين لمنشآت مخالفة، فضلاً عن عمل 9 حملات تفتيشية على 17 منشأة، وعقد 4 ندوات توعية ، كما تم بحث 42 شكوى عمالية فردية.

وأضافت مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 102 منشأة ، يعمل بها 1550 عاملا، وأسفر عن تحرير 31 محضراً للمنشآت المخالفة، وبحث 7 شكاوى، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .