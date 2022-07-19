شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء البحيرة تقرر زيادة دعم الأزمات.. و"المنوفية" تعلن عن مصيف بالعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت نقابة أطباء البحيرة اجتماع الجمعية العمومية العادية لأطباء البحيرة الجمعة الماضية 15 يوليو الجاري، ناقشت الجمعية تقارير الأمين العام وأمين الصندوق عن سنوات 2019 و2020 و2021 واعتمادها، وذلك لعدم انعقاد الجمعية العمومية في السنوات السابقة بسبب جائحة كورونا

قال الدكتور أحمد قطري أمين عام نقابة أطباء البحيرة، إن الجمعية العمومية لأطباء البحيرة اتخذت عدة قرارات بخدمات وتسهيلات جديدة لأطباء المحافظة، أهمها تجهيز القاعات بمقر النقابة وإعدادها لاستقبال المؤتمرات والاحتفالات والمناسبات الخاصة بالأطباء، فضلا عن موافقة الجمعية العمومية على زيادة قيمة الدعم المالي المقدم لأطباء المحافظة في الأزمات والطوارئ واعتمدت الجمعية العمومية اللائحة التنظيمية للجنة الأزمات.

كما أعلنت نقابة أطباء المنوفية عن تعاقدها على مصيف للأطباء بمدينة العلمين الجديدة خلال شهور الصيف حتى نهاية سبتمبر، وقال الدكتور محمد النجار عضو مجلس نقابة أطباء المنوفية أن النقابة تعاقدت على وحدات مصيفية بأحد قرى مدينة العلمين الجديدة الكيلو 117 طوال شهور الصيف حتى نهاية سبتمبر القادم بأسعار خاصة للأطباء، موضحا أنه متاح مع حجز الوحدات لأطباء المحافظات المختلفة عن طريق نقابة أطباء المنوفية.