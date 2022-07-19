شكرا لقرائتكم خبر عن المحبة لا تسقط أبدا.. نص رسالة البابا تواضروس بدفتر كبار الزوار فى سفارة مصر بالنمسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوَّن قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلمة بدفتر كبار الزوار في السفارة المصرية بالعاصمة النمساوية ڤيينا، خلال حفل الاستقبال الذي أقيم على شرف قداسته أمس الإثنين.

وعبر قداسة البابا عن سعادته بزيارة السفارة ومقابلة السفير محمد الملا سفير مصر لدى ڤيينا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة وزوجته والضيوف الحاضرين حفل العشاء الكريم، وأشار قداسته إلى أحاديث المحبة التى جمعت الحاضرين على حب مصر الوطن الغالى.

وكان في استقبال قداسته لدى وصوله إلى مقر السفارة السفير محمد الملا والقنصل العام المصري باسم طه، كما حضرت الحفل السيدة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى جانب سفراء عدد من الدول.



استقبال البابا تواضروس