شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوقع غرامة على شركة النظافة بحى شمال للتقصير فى العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي شمال الجيزة بالمتابعة الدورية لأداء شركات النظافه والجمع السكني بكافة قطاعات الحي للوقوف علي التزامها وتأدية الاعمال المكلفة بعا علي أكمل وجه .

كما وجه محافظ الجيزة هيئة النظافة والتجميل بتوقيع غرامه علي الشركة المسئولة عن النظافة بشارع نصوح بحي شمال الجيزة للتقصير في العمل وعدم رفع المخلفات مشدداً انه في حال تكرار تقصير الشركه في العمل المنوط بها يتم اسناد الاعمال لشركات اخرى جادة .

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته بحي شمال الجيزة ومركز ومدينة كرداسة والتي كلف المحافظ خلالها رئيس حي شمال بعدم السماح بوجود تعديات علي الطريق العام وإشغالات للمحال والمنشأت التجارية والمقاهي وشن حملات مكبرة بشوارع طلعت حرب والعامل الاول ومحمد حجازي والاقصر والمطار بصفه دورية لتحقيق الانضباط بالشارع .

وشدد اللواء أحمد راشد بعدم السماح بوضع الحواجز الخرسانية والحديدية لحجز أماكن ركن السيارات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع كلبشة السيارات المتعدية علي الجزر الوسطي وأرصفة المشاة .

وشملت جوله محافظ الجيزة بمركز ومدينة كرداسة تفقد مشروع انشاء بيارة الدفع النفقي بشارع ناهيا للوقوف علي نسب تنفيذ المشروع والذي سوف يساهم في تحسين شبكة الصرف الصحي بذلك القطاع والقضاء على العديد من المشكلات التي تواجه المواطنين .

وكلف المحافظ خلال جولته بإزالة كشك مخالف متعدي علي ترعة المنصورية نطاق ناهيا مشدداً على ضرورة الحفاظ علي المجري المائي للترع في ضوء أعمال التطوير وإعادة التأهيل التي تشهدها العديد من الترع بالمحافظة .

وتفقد محافظ الجيزة شوارع كرداسة السياحي و ناهيا والمنصورية مشدداً على رئيس المركز بتكثيف جهود التجريد ورفع المخلفات وتمهيد الطرق وإزالة لعددا من التعديات والإشغالات علي الطريق العام .

وشهدت جوله المحافظ تكليفات لرؤساء مركز كرداسة وحي شمال حيث شدد علي متابعه التزام سيارات السرفيس بالتعريفة المحددة لخطوط السير وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ورفع كافة المخلفات الناتجة عن أعمال التوسعات الجارية بعدداً من المشروعات الحيوية .

رافق المحافظ خلال الجولة محمد نور السكرتير المساعد وتيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش و خالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة وأشرف بكر رئيس حي شمال وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة .