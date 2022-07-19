من 31 يوليو لـ18 أغسطس.. جامعة حلوان تنظم دورة إعداد أخصائى تخاطب

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القاهرة - سامية سيد - تنظم وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب دورة إعداد اخصائى تخاطب المستوى الأول، وفقا لآخر ما توصل اليه العلم الحديث 2022، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون الطلاب، و راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ ياسر محمد عبدالمنعم مدير وحدة برامج التنمية البشرية.

ومن المقرر أن تبدأ الدورة من يوم الأحد 31 يوليو وحتى الخميس 18 أغسطس، بمدرج 8، وذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بتنمية المهارات واكساب الخبرات من خلال التواصل والاحتكاك مع المختصين.

وتضم الدورة العديد من المدربين المتخصصين المحترفين من ذوي الخبره والمهاره فى مجال التخاطب، للحجز بمقر وحدة برامج التنمية البشرية بالدور الأرضي بالمبنى الإدارى بجامعة حلوان، غرفة رقم 30 .