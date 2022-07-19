سامح شكرى يشيد خلال لقاء مع جون كيرى بمستوى التعاون والتنسيق بين الجانبين

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القاهرة - سامية سيد - أشاد وزير الخارجية سامح شكرى، الرئيس المعين للدورة27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، خلال لقاء اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ "جون كيرى"، بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الجانبين فى موضوعات تغير المناخ.

يأتي اللقاء على هامش مشاركتهما في "حوار بيترسبرج للمناخ" ببرلين.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه تم تبادل الرؤى بين الجانبين حول الوضعية الحالية لمفاوضات المناخ، خاصةً فيما يتعلق بالقضايا ذات الأولوية وعلى رأسها التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من تداعياته السلبية ومعالجة الخسائر والأضرار وتوفير تمويل المناخ.

وأضاف المتحدث الرسمي" أن وزير الخارجية حرص في هذا السياق على تأكيد ضرورة أن تنعكس الإرادة السياسية الإيجابية التي تعبر عنها كافة الدول على المفاوضات الفنية؛ بما يسهم في تعزيز الثقة بين مختلف أطراف مفاوضات المناخ".

وتابع" كما أبرز ما تبذله الرئاسة المصرية للدورة 27 لمؤتمر الأطراف من جهود لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف، فضلا عن قيامها بتحديث إسهاماتها المحددة وطنياً في مجال خفض الانبعاثات وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وذلك على نحو يسهم في تشجيع كافة الأطراف على مواصلة تعزيز جهودها في مجال عمل المناخ تحقيقًا للنتائج المنشودة".

وأشار حافظ إلى أن وزير الخارجية أعرب عن التطلع إلى مشاركة أمريكية رفيعة المستوى خلال فعاليات الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والتي تستضيفها وتترأسها مصر بشرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل.