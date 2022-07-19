شكرا لقرائتكم خبر عن 14 رحلة جوية غدا للجسر الجوى لعودة ضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينقل الجسر الجوى الذى تسيره شركة مصر للطيران غدا الأربعاء 14 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله من الأراضى المقدسة

بواقع 6 رحلات جوية من جدة إلى القاهرة و 5 رحلات من المدينة المنورة إلى القاهرة بالإضافة إلى رحلتين جويتين من المدينة المنورة إلى الأقصر و رحلة واحدة من جدة إلي برج العرب لعودة إجمالي 3195 حاجًا من حجاج فلسطين وتضامن مطروح والأسكندرية والاقصر وسوهاج وأسيوط والوادي الجديد والبحر الأحمر وقنا واسوان وشمال سيناء والمركزية وكفر الشيخ وتضامن الأوقاف بالإضافة إلي قرعة مجلس النواب والضباط وأسيوط وبعثة الداخلية وكذا وزارة السياحة وحجاج الترانزيت وحج أفراد وعمل وإقامة.