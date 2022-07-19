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إعلام روسى: تقدم كبير فى المحادثات حول تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود

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القاهرة - سامية سيد - أكد إعلام روسي، أن هناك تقدم كبير في المحادثات حول تصدير الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد وزير الخارجية الأمريكى أنطونى بلينكين التزام الولايات المتحدة الشامل والدائم بدعم انتصار أوكرانيا فيما وصفه "بحرب روسيا غير العادلة وغير المبررة".

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع السيدة الأولى لأوكرانيا أولينا زيلينسكا في العاصمة واشنطن .

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة اليوم، إن بلينكين وزيلينسكا تحدثا بشأن التكاليف البشرية الهائلة والمتنامية للعملية الروسية، وأدان بلينكن بشدة ما وصفه "بالهجمات الروسية الوحشية التي تواصل إصابة وقتل المدنيين الأبرياء وتدمير المنازل والمستشفيات والمدارس والبنية التحتية المدنية الأخرى - بما في ذلك غارة 14 يوليو على فينيتسا والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة أطفال.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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