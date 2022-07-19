الحكومة تنفى رفض المستشفيات استقبال حالات كورونا لضعف الطاقة الاستيعابية

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن رفض المستشفيات الحكومية استقبال حالات كورونا نتيجة ضعف الطاقة الاستيعابية لها، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفض المستشفيات الحكومية استقبال حالات كورونا نتيجة ضعف الطاقة الاستيعابية لها.

مُشددةً على استعداد المستشفيات الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية، لاستقبال أي حالات مصابة بفيروس كورونا بشكل طبيعي، وإجراء كافة الفحوصات والتحاليل اللازمة لهم، وتحويلهم لدخول المستشفيات لتلقي العلاج وفقاً لبروتوكول علاج وزارة الصحة حسب تصنيف الحالات حال التأكد من إصابتهم معملياً أو العزل المنزلي في حالة الأعراض البسيطة، مشيرةً إلى أن نسب الإشغال بالمستشفيات تسير وفق المعدلات العادية، مُناشدةً جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تستهدف إثارة الذعر بينهم، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.