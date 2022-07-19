شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يجتمع مع المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ ببرلين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الخارجية سامح شكرى، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ جون كيرى.
وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إن اللقاء يأتى على هامش حوار بيترسبرج للمناخ.
ويشارك الوزير شكري فى فعاليات اليوم الثاني من حوار بيترسبرج للمناخ والمنعقد حاليًا بالعاصمة الألمانية برلين.