شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يجتمع مع المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ ببرلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى‬⁩، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ جون كيرى.