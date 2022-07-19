هيئة الكتاب: نستهدف إنشاء 332 منفذا لـ"كشك كتابك" بالتعاون مع حياة كريمة

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن معظم منافذ الهيئة مؤجرة وخاضعة لقانون الإيجارات الجديد الذى أقرته المحكمة الدستورية العليا وخاضعة لمهلة الخمس سنوات، لافتا إلى أنه بعد الخمس سنوات ممكن بعض المنافذ يغلق ويتفاوضون بالقانون مع البحث عن بدائل.

وأشار الدكتور هيثم الحاج، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامى خيرى رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن البدائل الأخرى لمنافذ الهيئة الحالية إيجار اماكن جديدة على نظام الإيجار الجديد وتكون على مدد خلال الفترة القادمة، مؤكدا قيامهم بتأجير أماكن جديدة لمنافذ هيئة الكتاب مستقبلا.

وأضاف أن وزيرة الثقافة وجهت بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والجامعات لتوفير منافذ لهيئة الكتاب، وهيئة الكتب تحاول توفير منافذ من خلال الجامعات، كما يتعاونون مع مؤسسة حياة كريمة لتوفير "كشك كتابك"، قائلا: "أطلقنا النموذج الاول منه فى ساحة دار الاوبرا ونستهدف قرى المبادرات الرئاسية".

واستكمل: "نستهدف 332 منفذ بيع لكشك كتابك داخل القرى المختلفة، ونتسلم 81 منهم خلال الشهر القادم، ونحاول توصيل المحتوى الواعى والآمن لأبنائنا من خلال الدورة الجديدة لمكتبة الأسرة"، لافتا إلى أن وزيرة الثقافة أصدرت قرارًا بإعادة تشكيل لجنة مكتبة الأسرة، و40 % من إصداراتها للأطفال والنشأ، كما يحاولون توصيل المحتوى الواعى والآمن لأبنائنا من خلال الدورة الجديدة لمكتبة الأسرة.