شكرا لقرائتكم خبر عن طبيبة بيطرية تُحذر من إذابة اللحوم والدواجن المجمدة فى درجة حرارة الغرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، من إذابة اللحوم والدواجن فى درجة حرارة الغرفة أو باستخدام الماء الساخن، مشيرة إلى أن تلك الطرق تشجع على نمو البكتيري فى اللحوم، مشيرة إلى وجود عدة طرق آمنة لإذابة اللحوم والدواجن المجمدة، هى:

1- فى الثلاجة:

وتُعد الثلاجة هي المكان الأكثر أماناً لإذابة جميع أنواع اللحوم، ولكنها تحتاج إلى وقت وتخطيط، بحيث يتم إخراجها من الفريزر قبل استخدامها بيوم وتركها فى الثلاجة، كما يمكن تخزين اللحوم والدواجن المجمدة بأمان في الثلاجة لمدة تصل إلى عده أيام قبل الطهي، طالما أنها لم تتعرض لدرجات حرارة أعلى من 40 درجة.

2- الماء البارد:

يمكن للماء البارد "ماء الصنبور" إذابة الثلج عن اللحوم والدواجن بسرعة، ويجب وضع اللحم فى كيس مغلق جيدا ومانع للتسرب، ويُغمر فى وعاء من الماء البارد ويتم تغيير الماء كل نصف ساعة أو تركه تحت ماء بارد جار، وهى طريقة أسرع من الثلاجة ولكن يجب الطهى مباشرة بعد الإذابة.

3- الميكرويف:

هى طريقة آمنة وسريعة، ولكنه لا ينتج ذوباناً متساوياً كما يحصل من إذابة الثلج في الثلاجة أو في الماء البارد، وفى بعض الحالات من الممكن أن نجد أجزاء من اللحمة تذوب وتجف بينما لا تزال الأجزاء الأخرى تذوب لذلك نقوم بضبط الميكروويف على أقل درجة أو على خاصيه إذابة الثلج.

وفى هذه الحاله يجب طهى اللحوم على الفور بسبب حدوث ذوبان غير متكافئ، ولأن درجة حرارة الميكروويف المرتفعة تشجع على نمو البكتيريا.

4- طهى اللحوم المجمدة مباشرة:

هى طريقة آمنة، ولكن تزيد وقت الطهي بنسبة 50 % حتى تصل الحرارة إلى الأجزاء الداخلية من اللحوم ويتم نضجها بالكامل.