شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: حملات إزالة التعديات مستمرة حتى القضاء عليها بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى، أن الوزارة مستمرة فى حملات إزالة التعديات المقامة على المجارى المائية "نهر النيل بفرعيه والترع والمصارف وأملاك الرى" بكافة محافظات الجمهورية حتى يتم القضاء عليها بالكامل.

أضاف غانم أن الوزارة نفذت ما يقرب من 60 ألف حالة تعد بمساحة حوالى 8.60 مليون متر مربع، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، مشيراً إلى أن عملية الازالات تتم بتنسيق كامل بين وزارة الرى والأجهزة الأمنية التى توفر التأمين لحملات الإزالة.

يذكر أن الإزالات تنوعت ما بين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدى إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً فى تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة فى الوحدات المحلية للحفاظ منافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.