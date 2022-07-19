شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تنظم حملات للتطعيم ضد كورونا وتشدد على ارتداء الكمامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت جامعة الأزهر حملات التطعيم ضد فيروس كورونا بحرم الجامعة لتطعيم الراغبين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين والعمال، إضافة إلى توفير التطعيم لجميع الطلاب في امتحانات الدراسات العليا بجميع الكليات بالقاهرة والأقاليم، وذلك بعد بدء الموجة السادسة من انتشار فيروس كورونا، حيث شددت الجامعة على ضرورة ارتداء الكمامات لكافة المترددين على الحرم الجامعى.

وانطلقت امتحانات الدراسات العليا حيث تحظى باهتمام رئيس جامعة الأزهر ونوابه، وذلك بتفقد لجان الامتحانات بكليات الجامعة المختلفة، وذلك للاطمئنان على سير العملية الامتحانية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وطالب رئيس الجامعة بتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات، واطمأن رئيس الجامعة على المتابعة الدائمة والمستمرة من جميع الأساتذة، كما اطمئن على تواجد الأشراف الطبي على مدار فترات الامتحان المختلفة، ووجه رئيس الجامعة بتوزيع الماء البارد على الطلاب لمساعدتهم في التغلب على حرارة الطقس، وأداء الامتحانات في سهولة ويسر.