شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تسير قافلة طبية إلى الأباجية في إطار مبادرة حياة كريمة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعما لجهود الدولة المصرية وتحقيقًا لرؤية مصر 2030م بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومساندة لجميع المبادرات الرئاسية وفي مقدمتها مبادرة (حياة كريمة) يسير قطاع خدمة المجتمع بجامعة الأزهر قافلة طبية تنموية إلى منطقة الإباجية بمحافظة القاهرة صرح بذلك الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاعي المستشفيات وخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر.

وأكد صديق على حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، و الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على النهوض والارتقاء بالمناطق الأكثر احتياجًا جنبا إلى جنب مع العملية التعليمية التي تقوم عليها جميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم في الجمهورية الجديدة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن القافلة تتضمن توقيع الكشف الطبي على المواطنين من خلال أطباء في مختلف التخصصات، والتي تشمل: الباطنة والأطفال والأنف والأذن والحنجرة، والجراحة، والصدر، والنساء والتوليد، والجلدية والعظام والمسالك والطب النفسي، إضافة إلى التحاليل الطبية وصرف الأدوية اللازمة بالمجان للمواطنين.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن خطة عمل القافلة الطبية تشمل تحويل الحالات المرضية إلى مستشفيات جامعة الأزهر الثلاث بالقاهرة والتي تحتاج إلى عمليات جراحية وبالمجان، إضافة إلى ذلك سوف يتم عقد الندوات التوعوية على هامش القافلة الطبية للتوعية بمخاطر الإدمان إضافة إلى ندوات توعية أخرى في مختلف المجالات لرفع الوعي لدى المواطنين فى الجمهورية الجديدة.

هذا ويقام على هامش القافلة الطبية رسم الجداريات للمحافظة على جمال الطبيعة، كما سيتم توزيع مساعدات غذائية على المواطنين على هامش القافلة.

جدير بالذكر أن جامعة الأزهر أسهمت بشكل كبير في جميع القوافل الطبية والإغاثية داخل مصر وخارجها، تأكيدا على رسالتها ودعمها لكافة جهود الدولة الوطنية تحقيقا للمصلحة العامة للوطن والمواطن في الجمهورية الجديدة.