التاريخ يحكى عن نفسه.. دير الأنبا بولا أقدم أديرة العالم فى البحر الأحمر

- شيد دير الأنبا بولا وزير الانبا انطونيوس، وهما اقدم ديرين في العالم شيدوا في العصر البيزنطي وتم توسعتهما عدة مرات.

- يقع دير الانبا (بولا) جنوب شرق دير الانبا "انطونيوس"، ويبدأ طريق الدير بعد مسافة خمسة وعشرون كم من الزعفرانة جنوبا متفرعا من الطريق الرئيسى بامتداد 12 كيلو متر غربا داخل الصحراء الشرقية.

- شيد دير الانبا بولا على هضبة مرتفعة فى الموضع الذى عبر منه بني اسرائيل الى البحر الأحمر عند خروجهم من مصر الى سيناء.

- تأسس دير الأنبا بولا الواقع شمال محافظة البحر الأحمر، فى القرن الرابع الميلادى بواسطة تلاميذ الأنبا انطونيوس.

- يضم الدير ثلاث كنائس، الأولى كنيسة القديس مرقوريوس، والثانية كنيسة الملاك ميخائيل، والكنيسة الثالثة كنيسة القديس بولا، وهى مشيدة فوق المغارة التى عاش فيها القديس بولا، والثلاثة كنائس اثرية، وأقدمهم كنيسة القديس بولا الأثرية .

- توجد بالدير عين ماء والتى هى أصل الحياة داخل الدير وتوجد قلالى للرهبان القديمة والحديثة، وهى عبارة عن" صوامع للسكن والعبادة"، ثم مطحنتا الغلال الاثريتان والمائدة الأثرية القديمة والحديثة، والمعصرة تلك الأدوات تعتبر من أهم العناصر المعمارية التى توفر للرهبان داخل الدير مؤنهم".