"حياة كريمة" تقدم دعما كبيرا لقرى الريف المصرى بمشروعات قومية.. التفاصيل

ففى كفر الشيخ تشهد قرى مطوبس مشروعات قومية جاري إنشاؤها في 250 قرية وتابع، في كافة القطاعات الخدمية، وتم الانتهاء من عدد منها، وجاري الانتهاء من عدد آخر، وسيتم البدء في مشروعات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وفى محافظة الأقصر تشهد مدينة إسنا، العمل على قدم وساق فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية.

فيما قام المهندس محمد عشري رئيس مجلس قروي النمسا، بمتابعة إستمرار العمل بمشروع الصرف الصحي بالوحدة المحلية بالنمسا ضمن مبادرة حياة كريمة، كما يجرى إستمرار العمل في إنشاء المحطة الوسيطة لتجميع القمامة بالوحدة المحلية بالنمسا ضمن مبادرة حياة كريمة، وجارى متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها.

وفى بنى سويف أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، استئناف وانتظام العمل فى خطة القوافل الطبية والتي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة ، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".