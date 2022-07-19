شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يسلم كأس البطولة الأفريقية لكرة اليد للمنتخب المصرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مدبولي: نلقاكم مجددا على أرض مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها السادسة والعشرين في يناير 2024

شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، ختام النسخة الـ 25 من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد للرجال 2022، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والسيد/ منصورو أريمو، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، والدكتور محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، والمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والسيد/ كارلوس مونتيرو، وزير الشباب والرياضة بجمهورية الرأس الأخضر، وعدد من المسئولين وممثلي الاتحادات الرياضية.

وحضر رئيس الوزراء المباراة الختامية التي جمعت بين منتخب مصر، ومنتخب جمهورية الرأس الأخضر، وانتهت بفوز المنتخب المصري، والتي سادتها أجواء حماسية من جانب مشجعي المنتخبين، وروح رياضية عالية من اللاعبين في أرض المنافسة.

ثم بدأ حفل الختام، بكلمة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر خلالها عن سعادته البالغة لوجود هذا الحشد العظيم من رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، وكل أشقائنا من الدول الأفريقية والوفود المرافقة لهم، مرحبا بهم جميعا في أرض الكنانة مصر، التي تسعد دوما باستضافة كل الفعاليات والبطولات العالمية والقارية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أنتهز هذه الفرصة لتهنئة منتخب مصر بفوزه ببطولة كأس الأمم الأفريقية الخامسة والعشرين، ونلقاكم مجددا على أرض مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها السادسة والعشرين في يناير 2024.

كما شهد حفل الختام إعلان شاشة العرض بصالة حسن مصطفى عن الحائزين على لقب الأفضل بين لاعبي البطولة، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 11 إلى 18 يوليو الجاري، بمشاركة 13 دولة أفريقية، واختتمت منافساتها اليوم، بالمباراة النهائية.

كما تم خلال الحفل الإعلان عن شعار الـنسخة القادمة من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد للرجال 2024، التي أسند الإتحاد الأفريقي تنظيمها لمصر أيضاً، بما يؤكد ريادة مصر في تنظيم كبرى البطولات العربية والقارية والدولية.

وفي نهاية حفل الختام، قام الدكتور مصطفى مدبولي بتسليم كأس البطولة، إلى المنتخب المصري الفائز بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا لليد للرجال 2022، وتقليد لاعبيه الميداليات الذهبية، وتم عزف السلام الوطني للمنتخب المصري الفائز باللقب.

كما قام وزير الشباب والرياضة بتقليد الميداليات الفضية إلى منتخب الرأس الأخضر الفائز بالمركز الثاني، وقام كل من الدكتور محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، والسيد/ بيدرو جودينهو، نائب ثان لرئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، بتقليد الميداليات البرونزية إلى منتخب المغرب الفائز بالمركز الثالث.