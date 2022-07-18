شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يرتفع أكثر من 5 دولارات ويغلق عند أكثر من 106 دولارات للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع خام برنت أكثر من 5 دولارات ويغلق عند أكثر من 106 دولارات للبرميل، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قرر الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى، تكليف النائب الأول لرئيس جهاز الاستخبارات فاسيل ماليوك، بأداء مهام رئيس الجهاز مؤقتا.

وأصدر الرئيس الأوكرانى، اليوم الاثنين، مرسومًا جاء فيه: "يُكلف فاسيل ماليوك، النائب الأول لرئيس جهاز الأمن في أوكرانيا، بأداء مهام رئيس جهاز الأمن في أوكرانيا بصفة مؤقتة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم).

ويأتي ذلك بعد يوم من صدور قرار زيلينسكى بإقالة رئيس الجهاز إيفان باكانوف، وعزل إيرينا فينيديكتوفا من منصب المدعي العام.