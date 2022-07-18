شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الدفاع الألمانية: ممتنون لجهود مصر استضافة أكثر من 6 ملايين لاجئ وتمتعهم بالحقوق الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي كريستين لامبريشت، وزيرة الدفاع الألمانية.

وعبرت وزيرة الدفاع الالمانية عن التقدير والامتنان للرئيس للجهود المصرية في استضافة اكثر من ٦ ملايين من اللاجئيين على ارض مصر وتمتعهم بالحقوق الاساسية بجانب المواطنيين المصريين بالرغم ما يفرضه ذلك من اعباء ضخمة اضافية علي الدولة.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.