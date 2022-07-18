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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد ختام النسخة الـ 25 من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يشهد رئيس الوزراء ختام النسخة الـ 25 من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد للرجال 2022 بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.