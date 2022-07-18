شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد ختام النسخة الـ 25 من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد رئيس الوزراء ختام النسخة الـ 25 من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد للرجال 2022 بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.



































































