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رئيس الوزراء يشهد ختام النسخة الـ 25 من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد

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القاهرة - سامية سيد - يشهد رئيس الوزراء ختام النسخة الـ 25 من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد للرجال 2022 بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

 

 


 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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