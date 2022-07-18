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السفارة المصرية بالسويد تقيم حفل استقبال على شرف البابا تواضروس

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القاهرة - سامية سيد - أقامت السفارة المصرية بالعاصمة النمساوية ڤيينا، حفل استقبال على شرف قداسة البابا تواضروس الثانى، الذى يقوم بزيارة رعوية للنمسا، بدأها الخميس الماضى.

وكان فى استقبال قداسته لدى وصوله السفير محمد الملا سفير مصر فى النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والقنصل العام المصرى باسم طه.

حفل استقبال البابا تواضروس
حفل استقبال البابا تواضروس

وحضر الحفل غادة والى المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وسفراء عدد من الدول.

وأعرب السفير المصرى عن ترحيبه وسعادته ومعه كل العاملين بالسفارة، بزيارة قداسة البابا للنمسا والتي تتزامن الاحتفال بعدة مناسبات سعيدة من بينها عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 23 يوليو، وأكد على أن مصر تفتخر بقداسة البابا.

ومن جهته أعرب قداسة البابا عن شكره للسفير ولفريق السفارة على دعوتهم الكريمة، مؤكدًا على فخره بمصر وبالمصريين الموجودين في كل مكان في العالم.

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 استقبال قداسة البابا 

 

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حفل العشاء 

 

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 جانب من الاستقبال 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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